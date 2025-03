Selton Mello no Oscar 2025: ‘Esse filme já nasceu clássico’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em entrevista durante o tapete vermelho do Oscar 2025, Selton Mello afirmou que a indicação ao maior prêmio do cinema é um passo importante para o longa “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. Selton defendeu que o sucesso do filme com o público e a crítica transformaram o cenário para o cinema brasileiro.

“Esse é um filme que já nasceu clássico”, disse. Segundo ele, toda a equipe já está feliz com a indicação. “Se vier o Oscar, maravilha. Se não vier o Oscar, maravilha”, afirmou.

Ainda durante a entrevista, Selton mostrou que usou dois acessórios especiais para homenagear a mãe e Rubens Paiva, a quem interpretou no filme. Ele usa um broche de flor preta na lapela. “É uma flor de luto, para lembrar o Rubens, lembrar que ele ainda está aqui”, disse.

O outro acessório é um anel deixado pela mãe, que faleceu em julho de 2024. “Era uma bijuteria que não tinha valor nenhum, mas tem um valor imenso para mim”, completou. Selton terminou sua entrevista mandando um abraço para o pai, Dalton Mello.