Fernanda Torres veste Chanel para o Oscar; veja

Fernanda Torres, indicada a melhor atriz no Oscar pelo filme "Ainda estou aqui", usou as redes sociais para mostrar o look que escolheu para a cerimônia, que acontece em Los Angeles, neste domingo (2/3).

Às vésperas da cerimônia do Oscar, neste domingo (2/3), na qual concorre ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres foi anunciada como o novo rosto da Arezzo. Substitui Gisele Bündchen como a estrela da campanha de inverno da marca, que foi criada nos anos 1970 em Belo Horizonte.

No vídeo em preto e branco, ela canta a música "Com que roupa?", de Noel Rosa, enquanto se prepara para o evento. No registro, é possível ver que a atriz usa um vestido preto da Chanel, grife de luxo francesa. A roupa tem plumas e paetês, numa alusão ao Carnaval e à brasilidade. A cor preta, por outro lado, segue a sobriedade de Eunice Paiva, papel de Torres em "Ainda estou aqui".

A cerimônia deste ano é especial para os brasileiros porque "Ainda estou aqui" foi indicado em três categorias - Melhor Atriz para Fernanda Torres, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

A produção é o primeiro filme brasileiro a disputar a principal categoria da premiação, cuja primeira edição aconteceu em 1929, e o quinto a disputar na categoria de longa internacional - o primeiro foi "O pagador de promessas", em 1963, seguido de "O Quatrilho", em 1995, "O que é isso, companheiro?", em 1998, e "Central do Brasil", também de Salles, em 1999.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda estou aqui" acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Torres mulher que lutou pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.

O filme é a produção nacional com a maior bilheteria desde a pandemia, tendo faturado mais de R$ 73 milhões desde sua estreia em novembro, com um público superior a 3,3 milhões de pessoas.