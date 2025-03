Oscar 2025: Fernanda Torres ganha pikachu no tapete vermelho

Uma cena inusitada aconteceu com Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar, na noite deste domingo (2/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Indicada ao prêmio de melhor atriz, por interpretar Eunice Paiva, no longa de Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’, Fernanda chegou para dar entrevista para a Globonews segurando um boneco do pikachu, o famoso personagem de desenho infantil.





Ao cumprimentar as repórteres Sandra Coutinho e Carolina Cimenti, ela mostrou o objeto. “Olha o que ganhei. Um pikachu”, disse.





“Eu acordei hoje angustiada. É horrível. Mas depois passou, porque você tem que se arrumar. Agora estou ótima. (...) E gente, virar boneco de Olinda, isso sim é consagração!”, completou. A atriz ganhou o presente de uma outra repórter como um amuleto da sorte.

O presente inusitado está relacionado a um famoso meme relacionado a atriz. Em uma participação na CCXP, um famoso evento de cultura pop, Fernanda é perguntada como se sente ao participar do evento por personagens que marcaram a cultura do Brasil. A atriz, então, responde com ironia: “Me sinto um pikachu.”