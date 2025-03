Karla Sofia Gascón chega à cerimônia do Oscar após fugir de tapete vermelho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

crédito: The Academy

A atriz Karla Sofía Gascón compareceu à cerimônia do Oscar, no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), na noite deste domingo (2/3). No entanto, a atriz não passou pelo tapete vermelho, evitando entrevistas e fotos.

Esta é a segunda participação da espanhola em uma premiação após postagens racistas e preconceituosas terem sido resgatadas em seu perfil do X. Foi cancelada e depois disso decidiu se recolher, sem participara da reta final da campanha do filme pelo Oscar. Hoje, Karla teria passado pelos porões do teatro onde é realizado o evento.

A espanhola, primeira trans a disputar o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em 'Emilia Pérez' , foi vista na transmissão ao vivo do site Hollywood Reporter. As imagens mostram a atriz cumprimentando a colega de elenco Selena Gomez.



#Oscar



"Anora usó la palabra fuck 479 veces, casi rompió el record que logró el publicista de Karla Sofía Gascón cada que veía lo que la actriz twitteaba"



Conan O Brien pic.twitter.com/ZzbC6dCQXs — Janosik García (@Janosikgarcia) March 3, 2025





Logo no início da cerimônia, Conan O'Brienm que comanda a atração, fez uma piada sobre os posts de Karla. “"Anora’ usou a palavra ‘fuck’ 479 vezes, quase bateu o recorde do relações públicas de Karla Sofía Gascón cada que ela tuitava", brincou, arrancando risadas da plateia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, comunicou que Karla estava presente na cerimônia e pediu: “Se for tuitar alguma coisa, lembre-se de que meu nome é Jimmy Kimmel”.