Oscar 2025: confira os looks da equipe de "Ainda estou aqui"

Começou a noite do Oscar 2025. A maior premiação do cinema mundial terá início às 22h deste domingo (2/3), mas as maiores celebridades do momento já estão na entrada do Dolby Theatre, em Los Angeles, e desfilam pelo tapete vermelho da premiação.

O Oscar 2025 terá um sabor especial para os brasileiros. A atriz Fernanda Torres concorre na categoria Melhor Atriz, e o filme protagonizado por ela, Ainda Estou Aqui, disputa Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

A atriz desfilou pelo tapete vermelho com um modelo assinado pela Chanel, da coleção Chanel Haute Couture, da coleção primavera verão 2025. Como em premiações anteriores, a estrela de ‘Ainda Estou Aqui’ optou por um look preto. Mas, desta vez, o modelo escolhido é bordado, com brilhos e plumas na região dos quadris, que dá leveza ao visual.

O styling é assinado por Antonio Frajado, e a beleza é de Daniel Hernandez. Mais cedo, ela publicou um vídeo, no Instagram, com pistas sobre o tão aguardado look.

Confira o look da atriz Fernanda Torres para o Oscar 2025:

Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Robyn Beck/AFP Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Robyn Beck/AFP Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Robyn Beck/AFP Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Robyn Beck/AFP Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar Robyn Beck / AFP Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Getty Images Walter Salles e Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar AFP Voltar Próximo

O ator Selton Mello, que interpretou Rubens Paiva no longa, também já passou pelo tapete vermelho. Em Los Angeles, ele destacou o simbolismo por trás de seu look para a cerimônia. "Essa flor é uma homenagem ao Rubens Paiva, um tributo a ele. E esse anel, uma bijuteria da minha mãe, que faleceu no ano passado, mas carrega um valor imenso para mim. Representa que ela está sempre comigo, em todos os lugares", disse. Selton Mello homenageia a mãe em look no Oscar 2025 Robyn Beck/AFP Selton Mello homenageia a mãe em look no Oscar 2025 Robyn Beck/AFP Selton Mello homenageia a mãe em look no Oscar 2025 Robyn Beck/AFP Selton Mello no tapete vermelho do Oscar The Academy Voltar Próximo Oscar 2025 Considerado como a premiação mais importante do cinema mundial, o Oscar chegou a 97ª edição neste ano. A cerimônia acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Emilia Pérez liderou com 13 indicações, enquanto O Brutalista e Wicked ficaram em segundo lugar, com 10 indicações cada. A cerimônia, apresentada pela primeira vez pelo comediante Conan O'Brien, vai homenagear os bombeiros que lutaram contra os graves incêndios florestais que devastaram Los Angeles em janeiro, causando a morte de pelo menos 29 pessoas.

