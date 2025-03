Sem ensaio, só emoção: Fernanda Torres encara o Oscar sem discurso pronto

Na noite mais esperada do cinema mundial, a atriz brasileira Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui", revelou que não preparou nenhum discurso para o caso de vencer a estatueta. "Quem prepara, aí é que perde", disse, citando ninguém menos que Robert De Niro.

A declaração de Fernanda remete ao conselho do ator norte-americano, conhecido por sua carreira em filmes como O Poderoso Chefão II, Taxi Driver e Touro Indomável. De Niro, dono de dois Oscars e inúmeras indicações, sempre pregou a espontaneidade nos discursos de premiação, um ensinamento que Fernanda parece ter levado ao pé da letra.

Leia Mais Looks de Fernanda Torres nos tapetes vermelhos

Mas se faltou um discurso ensaiado, sobrou emoção. Em entrevista à Globo News, Fernanda admitiu que o dia começou difícil. "Eu acordei hoje angustiada. É horrível. Agora, estou ótima", disse, sem esconder o turbilhão de sentimentos que a acompanhou até a cerimônia.

Filha de Fernanda Montenegro, Torres é a segunda brasileira na história a disputar o Oscar de Melhor Atriz. Sua mãe foi indicada em 1999 por Central do Brasil, mas acabou não levando a estatueta. Questionada sobre o impacto de Ainda Estou Aqui, filme baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva e dirigido por Walter Salles, Fernanda destacou a importância da história que o longa trouxe à tona.

"Esse filme fala dessa família que tentaram apagar da história. Mas, através da literatura do Marcelo e do filme do Walter, essa família voltou. Eu acho que é a alma do Brasil", disse, emocionada.

A obra, que retrata a luta de Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar, comoveu plateias ao redor do mundo. "O filme furou a bolha do ódio. Criou essa coisa coletiva, como quando alguém segura na mão de um desconhecido no cinema porque está emocionado", contou a atriz, citando uma repercussão publicada pelo The New York Times.

Sem esconder a satisfação por estar ali, Fernanda também falou sobre o longo caminho até o Oscar, destacando a estratégia de Walter Salles e a força da Sony Pictures na campanha. "Foram seis meses muito intensos", afirmou.

E, claro, não poderia faltar a ligação para Fernanda Montenegro. "Falei com ela hoje cedo. Ela disse que esse filme extrapolou a própria cultura, moveu a política, o comportamento, a forma como a gente se vê. E quando isso acontece, é muito incrível", disse.

A atriz desfilou pelo tapete vermelho com um modelo assinado pela Chanel, da coleção Chanel Haute Couture, da coleção primavera verão 2025. Como em premiações anteriores, a estrela de ‘Ainda Estou Aqui’ optou por um look preto. Mas, desta vez, o modelo escolhido é bordado, com brilhos e plumas na região dos quadris, que dá leveza ao visual.

O styling é assinado por Antonio Frajado, e a beleza é de Daniel Hernandez. Mais cedo, ela publicou um vídeo, no Instagram, com pistas sobre o tão aguardado look.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia