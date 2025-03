Fernanda Torres no Oscar: ‘Consagração mesmo é virar Boneco de Olinda’

A atriz Fernanda Torres comentou em entrevista no tapete vermelho, na noite deste domingo (02/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos, sobre as homenagens que tem recebido no carnaval, em diversas cidades do Brasil.





“Virar boneco de Olinda. Isso sim é consagração. Não estou acreditando. Hoje vi um túnel com as pessoas falando meu nome. É incrível”, diz a atriz.

A atriz ganhou um boneco no carnaval de Olinda e foliões de várias partes do país fizeram fantasias inspiradas nela e em personagens icônicos de sua carreira, como a Vani, de ‘Os normais’, e Fátima de ‘Tapas e beijos’.