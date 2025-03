Blocos têm gritos de 'sem anistia' e homenagem a Eunice Paiva

Além do calor, blocos que saíram às ruas neste sábado (1º/3) de carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro tiveram em comum o tom político.

Mensagens de "sem anistia" foram entoadas e estampadas pelos foliões do Jeque Elétrico, em Pinheiros (Zona Oeste paulistana), do Minhoqueens, no Centro, e do Bloco da Terreirada, no bairro carioca de São Cristóvão, na Zona Norte.

O Jegue Elétrico, que celebrou seu aniversário de 25 anos, marcou posição sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 com um refrão "sem anistia".

Fundado pelo músico Emerson Boy, que cantava no trio elétrico, o Jegue tem a tradição de criar marchinhas com temas políticos. "Sem anistia, tem que acabar com essa mania", repetia o coro ao final do cortejo, na Rua Artur de Azevedo.

As mensagens fazem referência a uma série de propostas apresentadas por parlamentares bolsonaristas para conceder perdão aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Na ocasião, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Aliados do ex-presidente querem estender o benefício a ele, que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022, para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No Minhoqueens, a frase "ele preso" foi repetida entre hits de funk e pop que davam clima de balada ao bloco, fundado pela drag queen Mama Darling.

Em meio a glitter e muitos leques, alguns apostavam em frases como "sem anistia para golpista".

Neste ano, o cortejo passou pelas avenidas Ipiranga e São Luís, além das ruas da Consolação e Coronel Xavier de Toledo.

No Rio, além dos gritos de sem anistia, os integrantes do Bloco da Terreirada homenagearam Eunice Paiva, interpretada pela atriz Fernanda Torres no filme "Ainda estou aqui", que recebeu três indicações ao Oscar. O retrato da advogada que lutou pelo reconhecimento do marido, Rubens Paiva, como vítima da ditadura, foi exibido em estandartes ao lado do educador e filósofo Paulo Freire e outros nomes.

O bloco, que toca tradicionalmente forró e músicas nordestinas, reuniu jovens e famílias com crianças no Parque Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte carioca.

