Foliões transformam Praça Raul Soares em Praia da Estação neste sábado

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Os foliões lotaram a Praça Raul Soares, na Região Central de BH, na tarde deste sábado de carnaval (1°/3). Muitos entraram no espelho d’água da fonte localizada no centro da praça para se refrescar, o que lembrou a Praia da Estação. O movimento, na Praça da Estação, é conhecido como um dos responsáveis pelo retorno do carnaval na capital.

A Praia da Estação é um dos primeiros movimentos que levantou a discussão da utilização dos espaços públicos em BH para o lazer. Em dezembro de 2009, a Prefeitura de Belo Horizonte, no primeiro mandato do então prefeito Marcio Lacerda, publicou um decreto proibindo a realização de “eventos de qualquer natureza” na Praça da Estação.

Em resposta ao decreto, no ano seguinte, foi criada a “Praia da Estação”. Após o primeiro encontro, o evento passou a se repetir em todos os verões e se tornou um movimento importante no calendário belo-horizontino.

Veja as fotos: