Então, Brilha!: do transporte à preservação, protestos marcam desfile em BH

Se tem uma coisa que o 'Então, Brilha' sabe fazer além de colocar o povo para dançar, é transformar o carnaval em espaço de reflexão e resistência. Em 2025, o bloco completou 15 anos e, mais uma vez, levou para as ruas de Belo Horizonte um desfile que misturou festa e luta, brilho e protesto.

Representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) subiram no trio elétrico do Então, Brilha! e foram recebidos com aplausos e gritos de apoio da multidão. Em um discurso marcado por palavras de resistência, eles defenderam a reforma agrária e o cuidado com a natureza, reforçando a conexão entre terra, comida e justiça social. "A liberdade da terra é assunto de todos que se alimentam dos frutos dela. A liberdade da terra tem nome e é reforma agrária", declarou um dos representantes.

No viaduto por onde o bloco passou, uma grande bandeira do movimento foi estendida ao lado das bandeiras da Palestina e do lema do Então, Brilha "Gente é pra brilhar", simbolizando a união das lutas populares dentro da folia. Do alto do trio, o bloco puxou gritos de "Palestina Livre" e "Bolsonaro preso". “Gente é pra brilhar e não pra morrer de fome”, gritou Di Souza, regente do bloco no discurso de abertura.

O transporte público gratuito, a defesa do meio ambiente e o direito à cidade também pautaram o cortejo. No meio da multidão, foliões carregavam adesivos estampados com “Busão 0800”, um recado direto sobre a luta pelo transporte público gratuito em Belo Horizonte.

Ainda era madrugada quando o Então, Brilha! começou seu cortejo pelo centro de Belo Horizonte, celebrando seus 15 anos com o tema “Raízes do Futuro”. O bloco, que cresceu das ruas da Guaicurus para se tornar um dos mais tradicionais de BH, abriu o desfile com um ritual de conexão ancestral, homenageando a “BH do turbante e do cocar”.

A preservação do meio ambiente foi outro tema recorrente no desfile de 2025. Do trio elétrico à multidão, as falas destacavam a urgência de proteger as florestas, os rios e as montanhas de Minas Gerais. Entre batuques e confetes, o bloco lembrou que não há futuro possível sem cuidado com a terra.





Mais do que discurso, a mensagem também estava nos figurinos da bateria e integrantes do bloco, que, segundo a organização, foram confeccionados a partir da reciclagem e reutilização de materiais, reforçando o compromisso do bloco com a consciência ambiental.

A bateria brilhante, com seus 215 músicos, fez a multidão pular ao som do axé dos anos 90, misturado a novos arranjos para clássicos da música brasileira e a canção inédita "Tropical Tecnologia”, vencedora do concurso “Magia Tropical”.

Se o tema do ano era a conexão entre passado e futuro, o Então, Brilha! garantiu que a memória não ficasse para trás. Telões instalados nas laterais do trio elétrico exibiam imagens dos primeiros desfiles do bloco, relembrando quando tudo começou com apenas 11 pessoas em 2010. Hoje, são cerca de 200 mil foliões colorindo as ruas.