Carnaval BH: veja fotos do bloco 'Seu Vizinho'

O desfile do Seu Vizinho, em Belo Horizonte, começou "molhado" por uma chuva que caiu logo após o início da festa. Mas sem desânimo, o bloco, que partiu no meio da Avenida Mem de Sá, no Santa Efigênia, Região Leste, reuniu no setlist uma mistura de pagode, samba e rap para embalar o público.

Os foliões acompanharam o trio pelas ruas íngremes, e outros se amontoavam para ver do alto a bateria, que fez uma apresentação digna do tamanho da multidão que a seguia. O cenário se repetia nas varandas das casas e comércios.

