Carnaval BH: estoque de leques esgota e ambulantes correm para vender mais

Com o calor do carnaval no centro de Belo Horizonte, os leques se tornaram item indispensável para os foliões. O acessório, além de refrescar, também é usado para compor o estilo, com estampas e cores. A "febre" do objeto, no entanto, acabou esgotando o acessório rapidamente nos comércios e fazendo ambulantes correrem para reabastecer seus estoques.

Gisele Cerqueira Lima é ambulante há cinco anos, e comemora o sucesso nas vendas no primeiro dia de folia. "As vendas foram muito boas. O pessoal gostou muito do leque devido ao calor. Cheguei hoje com 100 leques e agora restam só três. Vai faltar bastante, porque hoje ainda é sábado", relata a ambulante, que começou a trabalhar às 3 horas.

Ela diz que em 2024 a venda dos leques não foi tão boa e, por medo de acontecer o mesmo este ano, não adquiriu tantos acessórios e o estoque acabou.

Diante da alta demanda, Anderson Batista resolveu montar uma barraca para vender apenas leques para atender a procura. "As vendas estão maravilhosas, nunca mais paro de vendê-los. É muito gostoso", disse se divertindo enquanto se abanava com um leque "arco-íris".

A ambulante Patrícia Neri também é veterana no carnaval de BH. Ela aproveitou o embalo e inseriu o leque no catálogo de acessórios para vender em 2025. "Está saindo bastante, o pessoal está gostando muito, principalmente de fazer o barulhinho de abrir e fechar, mais até do que o próprio 'abanar'", comenta ela.

A vendedora diz que o sucesso foi tanto que o estoque também acabou. "A minha mãe foi na loja comprar mais para repor, todos que trouxemos já acabaram. Já tem anos consecutivos que trabalhamos no carnaval, vendendo bastante adereços. Todos os anos o pessoal procura pelo leque, mas esse ano estão procurando mais", afirma Patrícia, que se dedica a comercializar todo tipo de adereço, inclusive itens de fabricação própria, como chapéu, ombreiras, colares e brincos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

