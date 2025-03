Carnaval BH: sábado de folia registra chuva moderada em todas as regionais

Os belo-horizontinos que aproveitam o carnaval devem se preparar para uma chuva que se aproxima da cidade, especialmente na Região Central, que concentra uma variedade de blocos neste sábado (1/3). O tempo, que começou quente e abafado, já dá sinais de instabilidade, com nuvens carregadas se formando no horizonte.

A Defesa Civil municipal emitiu alerta de ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada (abaixo de 10mm) e de curta duração no decorrer da próxima hora. A umidade relativa do ar gira em torno de 50%.

Em vídeo registrado pelo Estado de Minas, é possível ver nuvens carregadas e a chuva começando a cercar os foliões que curtem o desfile na Avenida Afonso Pena, no Centro. Moradores da capital mineira também relatam chuva na região do Barreiro e no Buritis, Oeste de BH.

No X (antigo Twitter), os belo-horizontinos comentam a chegada "tão esperada chuva" em pleno sábado de carnaval. Mas, apesar da possibilidade de pancadas, a animação segue firme, sem chance de deixar a folia esfriar.

1 dia de carnaval em bh com chuva — a lã (@allansilvxz) March 1, 2025