Multidão monitorada e apenas 11 ocorrências no Carnaval de BH

Dois roubos ocorridos na madrugada e nove furtos durante a passagem do bloco Então Brilha! eram as únicas ocorrências registradas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até as 11h deste sábado (01/03), em Belo Horizonte.

Nenhum atendimento relativo a agressões contra mulheres ou constrangimentos foi registrado pela Polícia Civil de Minas Gerais em igual período.

Os dados que mostram que o primeiro dia do carnaval de BH transcorre de forma pacífica foram apresentados na reunião das forças de segurança pública e órgãos envolvidos no evento, em reunião do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

O primeiro dia é também o mais movimentado, com expectativa de reunião de 1,9 milhão de pessoas entre os trajetos dos 66 blocos previstos, a maioria na área central de BH, segundo a COP-BH. A expectativa é de que essa concentração se reduza para 1 milhão de foliões nos demais dias.

Pequenos incidentes foram alvo de reclamação, mas sem gravidade. Há muita reclamação sobre a demora para a atualização dos aplicativos de navegação pelo trânsito de BH. O motivo seria o deslocamento dos foliões fechando certas vias, mas que os aplicativos não conseguem acompanhar e, por isso, muitos motoristas se viram momentaneamente em bloqueios não previstos.

Os banheiros químicos, serviço essencial que busca evitar que os foliões se aliviem nas ruas e nas fachadas dos prédios, receberam tanto elogios pela sua limpeza quanto críticas e reclamações por suas condições.

Diretora do COP-BH, Geórgia Ribeiro considera que o baixo número de ocorrências seja um reflexo extremamente positivo das medidas de segurança e planejamento Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Só na área central o COP-BH conta com 450 câmeras de monitoramento - em toda cidade são 4.626 - que têm suas imagens exibidas nos monitores do centro, onde um total de 500 pessoas trabalham na gestão do tráfego, limpeza, saúde e segurança.

As decisões são tomadas contando com a colaboração das várias integrantes de 30 organizações como a PMMG, PCMG, Bombeiros (CBMMG), agentes de trânsito (BHTrans), Guarda Municipal (GCM-BH), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Ministério Público (MPMG) e Fiscalização (Sufis).

"O balanço que nós temos da noite de ontem (28/02) para hoje (01/03) é extremamente positivo, com ocorrências dentro do esperado, dentro do padrão de um grande evento e que, em geral, são relacionadas a furtos. Para as ocorrências de intoxicação alcoólica, das pessoas que vão beber em excesso, temos os nossos postos médicos avançados, que atendem esse folião para não sobrecarregar as unidades de saúde. Restabelecida a glicose do folião, ele já é liberado. A limpeza que segue atrás dos blocos, as intervenções de trânsito... tudo segue um planejamento, sendo que as decisões de reação fora do planejamento são muito poucas", afirma a diretora do COP-BH, Geórgia Ribeiro.