Uma década do Centro Integrado de operações de BH

O Centro Integrado de Operações (COP-BH) de Belo Horizonte, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, completa 10 anos neste mês. Uma cerimônia nesta terça-feira (11/6), com a presença do prefeito Fuad Noman (PSD), marcou a data.



O COP funciona 24 horas por dia, durante os sete dias da semana com o objetivo de garantir o funcionamento da cidade, com controle do trânsito e da segurança. Além disso, o centro trabalhar para detectar quedas de árvores, alagamentos, ocorrências de incêndios e nível dos córregos em períodos chuvosos.

“É uma marca histórica. O que o COP tem feito é digno de uma nota fantástica. Acompanhamos tudo o que acontece em Belo Horizonte em tempo integral e temos respostas para qualquer emergência e situação”, ressalta o prefeito.





Neste mês, o COP está prestes a atingir a marca das 5 mil câmeras espalhadas pela cidade, visando o monitoramento dos espaços, situações de risco e fiscalização das posturas municipais. O investimento em mais de 4,5 mil câmeras totaliza cerca de R$ 12 milhões.

Em dezembro do ano passado, 462 delas foram instaladas e, ainda em fevereiro, antes do carnaval, mais de 357 câmeras também se juntaram ao videomonitoramento dos desfiles dos blocos de cortejo. Até o próximo mês, 404 também serão distribuídas pela capital. Elas pertencem à Guarda Municipal, BHTrans, Polícia Militar e outros parceiros.





“Estamos cuidando para que o COP seja mais tecnológico e tenha cada vez mais equipamentos que permitam que os servidores monitorem a cidade e todos fiquem mais tranquilos”, disse Fuad.





Também houve um investimento de R$ 18 milhões em um sistema de radiocomunicação integrado, a fim de favorecer a comunicação simultânea entre os integrantes da Guarda Municipal, BHtrans, Samu, da Fiscalização e da Defesa Civil.





“É fundamental para a rotina da cidade. Daqui monitoramos diversas ocorrências, manifestações, eventos, impactos de chuva… Estamos presentes 24 horas por dia, monitorando as câmeras e garantindo que a cidade funcione e qualquer acontecimento seja prontamente atendido”, afirma Geórgia Ribeiro Rocha, diretora do COP-BH.





“Ao longo de 10 anos nós evoluímos muito em termos de maturidade institucional. Nós desenvolvemos sistemas de tecnologia com gestão de ocorrências e tivemos, agora, a implantação de um sistema de rádio e comunicação digital, o que é fundamental para que as instituições se comuniquem em casos de chuvas e em grandes eventos, como no carnaval por exemplo”, completa.





São 20 instituições públicas e privadas que mantêm representantes na sala de controle integrado (SCI) do COP, espaço físico que se destina à gestão integrada de ocorrências. Tal como a Sala de Gestão de Eventos (SGE), que tem equipes atuando em linhas de operações, eventos e situações críticas. O Centro Integrado de Operações teve destaque em alguns eventos recentes da cidade, além do Carnaval, o Arraial de Belo Horizonte, a Virada Cultural e a Parada LGBTQIA +.