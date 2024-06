Três pessoas morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na rodovia MG-135, na altura da cidade de Antônio Carlos, na região de Campo das Vertentes, próximo a Barbacena, na manhã desta terça-feira (11/6). As vítimas são duas idosas de 79 anos e um idoso de 72 anos, uma das mulheres era esposa do condutor. O motorista do caminhão não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h40 para dar apoio ao Samu, que já atendia uma ocorrência. Segundo a corporação, o condutor do caminhão relatou que o carro parecia ter perdido o freio e colidiu de frente com ele.

Com o impacto, os três ocupantes do carro faleceram e ficaram presos às ferragens. Os militares trabalharam na liberação dos corpos, que foram levados por um transporte funerário da região.