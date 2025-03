Carnaval de BH: a imensidão vista de cima

Do alto do Terraço Niê, no coração da Avenida Afonso Pena, o carnaval de Belo Horizonte ganha uma nova dimensão. A vista panorâmica revela um mar de foliões ocupando as ruas, vibrando ao som da bateria e dos trios elétricos do Quando Come Se Lambuza, que arrasta milhares de pessoas pelo centro da capital neste sábado (1º).

Na plataforma elevada, os olhares se voltam para a imensidão de cores, ritmos e sorrisos que compõem o desfile. A sincronia da bateria, a passagem dos trios elétricos e a energia dos foliões se misturam, criando um espetáculo que é, ao mesmo tempo, grandioso e intimista.

De cima, é possível sentir a pulsação da festa: fantasias coloridas, confetes no ar e uma multidão dançando em sintonia com os ritmos variados que ecoam entre os prédios. A cantora Joyce Alane já subiu ao trio e, mesmo à distância, sua presença empolga os foliões, que respondem com coro e coreografias improvisadas.

Enquanto isso, no restaurante do Terraço Niê, clientes aproveitam a vista privilegiada e o conforto do espaço para curtir a folia de uma forma diferente. Entre eles, Iara Vianna, 37 anos, e Thales Quintão, 38, decidiram comemorar seus 12 anos de casamento de uma maneira especial. "Estamos juntos há 15 anos e sempre gostamos de carnaval. Como nosso filho ainda é pequeno, buscamos algo mais intimista, mas que nos permitisse aproveitar a festa", conta Thales.

A vista panorâmica do Terraço Niê revela um mar de foliões ocupando as ruas Leandro Couri/EM/D.A Press

"Quando ele tiver 4 anos, queremos curtir novamente o carnaval de Salvador, mas o de BH cresceu demais e está imperdível", completa Iara.

Para os funcionários da casa, o movimento intenso também reflete a animação da folia. Rayka Nicole, 18 anos, garçonete há seis meses no local, diz que a equipe já entrou no clima. "Estamos muito animados. A expectativa é que o movimento aumente ainda mais por conta da vista e das bebidas."



O bartender Luis Vieira, 31 anos, que trabalha na casa desde a inauguração, aposta na crescente movimentação do carnaval belo-horizontino. "Com o aumento da festa na cidade, a casa deve lotar. Apostamos em drinks refrescantes, que combinam com o calor e a energia do momento", explica.

"A expectativa é que o movimento aumente ainda mais por conta da vista e das bebidas" - Rayka Nicole, funcionária do Terraço Niê Leandro Couri/EM/D.A Press

Entre as pedidas mais populares estão o Lillet Spritz (vinho curtido em ervas, com um toque caramelado), o Angostura Orange e o Tropical Gin Tônica (uma explosão cítrica com saquê, gin, gengibre e refrigerante).

Enquanto a festa segue nas ruas, o Terraço Niê se consolida como um dos melhores pontos para observar o carnaval de cima. Entre drinks, boa música e uma visão panorâmica, Belo Horizonte se transforma em um imenso tabuleiro de cores, dança e celebração.