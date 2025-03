Xixi que pesa no bolso: veja quanto custa usar o banheiro no Carnaval de BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Enquanto os foliões aproveitam os blocos Quando Come Se Lambuza e Calixto na Avenida Afonso Pena, neste sábado (1/3), comerciantes encontraram uma forma de faturar além da venda de bebidas: a cobrança pelo uso do banheiro.

Na loja Pimenta Rosa Glamour, Larissa Alves explica que a demanda vem principalmente do público feminino. "Muita mulher prefere pagar para usar um banheiro limpo. Estamos cobrando R$ 10 desde as 9h", conta. Já em um espaço ao lado, outro comerciante concorre com uma opção mais em conta: R$ 5 por pessoa.

Além das bebidas tradicionais, como cerveja e água, a procura pelo energético Xeque Mate tem sido alta.

Comerciantes cobram pelo uso de sanitários durante o carnaval de BH Nara Ferreira/EM/D.A Press

Bruna Lorraine, de 28 anos, que também vende o acesso ao banheiro, destaca que a adesão ao serviço deve durar todo o carnaval. "O pessoal está pedindo muito a Original e o Xeque Mate. A gente também entrega uma porção de papel higiênico", explica.

Apesar da alternativa para evitar os banheiros químicos, Bruna conta que nem todos aderem. "Quando chegamos, um cara estava urinando na porta da loja. Pedimos para ele sair, mas ele continuou lá. Acho que muitos homens ainda preferem mijar na rua do que pagar por um banheiro limpo."

A tendência de pagar por um banheiro mais confortável cresce entre mulheres e pessoas LGBTQIA+, que buscam mais segurança e higiene no carnaval.