Foliões começam carnaval dando mau exemplo e urinam em ruas e avenidas

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Enquanto os blocos percorriam as ruas durante a manhã deste sábado (1º/3) em Belo Horizonte, alguns foliões utilizaram locais inadequados para urinar. Isso, mesmo com a presença de banheiros químicos e autolimpantes próximos aos locais dos cortejos.

A situação foi registrada no fim do bloco Então, Brilha, que percorreu as avenidas do Contorno e Andradas, com encerramento na Praça da Estação. Um flagrante feito pela reportagem do Estado de Minas identificou um homem urinando bem atrás de um banheiro químico. O local conta ainda com um banheiro autolimpante, há alguns metros de distância.

Durante o Quando Come se Lambuza, que percorre a Avenida Afonso Pena, a mesma cena pôde ser flagrada. Dessa vez, dois foliões buscaram se aliviar a poucos metros de distância de um banheiro químico. Em outros locais ao longo do percurso dos blocos deste sábado a situação continuou sendo flagrada.

Durante o Quando Come se Lambuza foliões urinam em locais inadequados Nara Ferreira / E.M /D.A Press

A atitude pode parecer um ‘alívio fácil’ para a necessidade básica, mas o indivíduo que for flagrado urinando em vias públicas pode responder por atentado violento ao pudor, como previsto no artigo 233 do Código Penal. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a punição para essa contravenção é de detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa.

Em ação especial para os dias de folia, entre 28 de fevereiro a 4 de março, Belo Horizonte conta com cabines sanitárias distribuídas nos bairros Cruzeiro, Buritis, Barro Preto, Pompéia, Santa Tereza, Floresta, São Luiz, Santa Amélia, Centro e Savassi. Ao todo são 103 pontos fixos de banheiros, com 13.610 diárias.

Além dos banheiros químicos, outra opção para os foliões são os novos banheiros autolimpantes. O equipamento é de uso gratuito, disponível das 6h às 22h, e com permanência limitada a 10 minutos. Até o momento, Belo Horizonte conta com um banheiro autolimpante na Praça da Estação e outro na Praça Rio Branco.

Felipe Silva e Fernando Randy. Amigos foram conferir Banheiro autolimpante na Praça da Estação mas instalação estava interditada Crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press Banheiros públicos autolimpantes são inaugurados em Belo Horizonte pela Prefeitura da cidade. O primeiro deles está localizado na Praça da Estação Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Interior dos banheiros públicos autolimpantes inaugurados em Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Entrada dos banheiros autolimpantes inaugurados em Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Os banheiros possuem um sistema automatizado de abertura, fechamento e higienização crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Voltar Próximo

