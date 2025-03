Carnaval de BH: Djonga estreia bloco próprio e já atrai multidão

Misturando samba, pagode, rap e funk, o rapper Djonga desfila pela primeira vez em Belo Horizonte. A concentração, que começou às 14 horas na Avenida João Pinheiro, na esquina com a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, reuniu fãs do cantor e foliões que aguardam para ouvir o som de artistas confirmados para o cortejo, como MC Saci, Adriana Araújo e o próprio Djonga, dono dos hits “Leal”, “Olho de Tigre” e “Ufa”.





O psicólogo Rafael Túlio começou na folia às 2h deste sábado e afirma que irá curtir os blocos até o fim do dia, com expectativa especial para o bloco estreante. “Eu estou ansioso para ver o Djonga, mulherada, curtir com os amigos. Esse bloco vai ser muito bom, com muito funk”, disse.

A estudante Juliana Moreira começou a folia no bloco Quando Come se Lambuza e veio prestigiar Djonga, que considera seu ídolo. “Vou curtir muito, muito música boa, só artista bom. O bloco está muito cheio, é o bloco do sábado”, afirmou a jovem.

''Djonga e Seu Bloco' estreia arrastando foliões pelas ruas de Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ''Djonga e Seu Bloco' estreia arrastando foliões pelas ruas de Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ''Djonga e Seu Bloco' estreia arrastando foliões pelas ruas de Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ''Djonga e Seu Bloco' estreia arrastando foliões pelas ruas de Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Voltar Próximo





O rapper chegou ao local pouco antes das 15h, cumprimentando a multidão. A dispersão dos foliões será na Avenida João Pinheiro, 231, esquina com Rua dos Timbiras.

