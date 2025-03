Reconhecimento facial resulta em 12 prisões no carnaval de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Já nas primeiras horas do carnaval em Belo Horizonte a polícia conseguiu identificar e prender 12 pessoas por meio de ferramenta de reconhecimento facial. As detenções foram realizadas na manhã deste sábado (1º/3).

De acordo com o coordenador de operações da 6ª Companhia do 1º batalhão da Polícia Militar, tenente Hamilton Silva, foram detidas pessoas com mandados de prisão em abertos ou descumprimento de ordens judiciais.

"Entre os detidos estão pessoas com mandados de prisão por homicídio, estupro, roubo e furto. Mesmo na multidão, no meio do carnaval, o programa nas câmeras consegue comparar os suspeitos com o banco de dados de foragidos, identifica o suspeito e as unidades nas ruas são acionadas e os prendem", afirma o tenente Hamilton.

A ferramenta de reconhecimento facial está ativa há 50 dias na Polícia Militar de Minas Gerais. O resultado até o momento é superior a 200 reconhecimentos e prisões de suspeitos por meio do sistema, em Belo Horizonte.

Um dos casos de maior destaque, segundo o coordenador de operações da 6ª Companhia, ocorreu na sexta-feira (28/2), quando um suspeito de 30 anos foi detido no terminal Rodoviário Israel Pinheiro, por volta das 20h30, antes de embarcar para outro município.

"A pessoa tinha sido condenada a 13 anos de prisão por estupro de vulnerável e estava prestes a embarcar em um ônibus. Não sabemos se iria fugir, mas o importante é que, com a sua prisão pelo sistema, não vai mais cometer outros crimes", destaca o tenente Hamilton.