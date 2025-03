Carnaval de BH: chuva refresca e anima foliões no desfile do Seu Vizinho

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A chuva que caiu poucos minutos após o Seu Vizinho iniciar o desfile não desanimou os foliões - ao contrário, serviu para dar uma refrescada e, assim, animar a festa que se seguiu. “Nada desanima porque é Carnaval”, relata uma foliã que acompanhou o trio empolgada, colada na corda.

O cortejo do bloco, que partiu no meio da Avenida Mem de Sá, no Santa Efigênia, região Leste de Belo Horizonte, começou com uma apresentação de músicas autorais, construídas coletivamente ao longo dos dez anos do Seu Vizinho.

Na sequência, ao som de “Ela partiu”, do Tim Maia, o trio começou a andar e os foliões não pararam de cantar. Quando chegou a hora de “Vou festejar”, de Beth Carvalho, a música passou a ser tocada com as mãos, ao passo que centenas de leques levantados para o alto batiam no ritmo de “você pagou com traição / a quem sempre lhe deu a mão”.

O setlist seguiu com uma mistura de pagode, samba e rap - este último com canções marcadas de bandeiras defendidas pelo Seu Síndico, como a inclusão, representatividade, luta por direitos sociais e promoção da cultura negra.

O ambiente da folia se completou com bolhas de sabão disparadas a todo lado, muitas delas por crianças acompanhadas dos pais. Nas ruas que cortam a avenida, mais íngremes, foliões se amontoavam para ver do alto a bateria, que fez uma apresentação digna do tamanho da multidão que a seguia. O cenário se repetia nas varandas das casas e comércios.

A foliã Maisa, de 33 anos, foi ao Seu Vizinho na espera de um bom espetáculo, e não foi a toa, já que desde 2017 vai religiosamente ao bloco. “Está bom demais. Seu Vizinho é sempre Seu Vizinho”, conta.

Entre os personagens que se destacaram na multidão estavam o Tigrinho, encarnado dos pés à cabeça na fantasia do folião Vitor Cinigalha, de 32. Ele conta que a ideia surgiu pelo Jogo do Tigrinho ser um dos assuntos do momento, especialmente por ser tema de duas das músicas que lideram nos streamings - “Oh garota eu quero você só pra mim”, de Oruam, e “Resenha do Arrocha”, de J. Eskine.

Perguntado sobre quantas vezes foi parado desde a manhã por pessoas que chegaram cantando as duas músicas, Vitor só soube responder “várias. É o tempo todo”.

A fantasia, apesar do lado cômico, é, na verdade, de protesto, por conta de tantas pessoas perderem dinheiro com o jogo de azar. O próprio tigrinho conta que nunca apostou. “Eu, inclusive, sou a favor do fim das bets”, relata.

Cortejo

Durante a descida da avenida, o trio precisou parar diversas vezes para pedir que os ambulantes não ficassem parados e acompanhassem os foliões.

Algumas pessoas, inclusive, foram aos seguranças do cordão para avisar que havia muitas pessoas amontoadas mais à frente e que corriam risco de ser pisoteadas. Contudo, não houve registros de ocorrências do tipo.

Os foliões seguem na expectativa da apresentação de grandes nomes do funk anunciados pela organização do bloco. Entre eles, MC Anjim, FBC e MC Tati Quebra Barraco.