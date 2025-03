MG: colisão tripla com capotamento deixa dois feridos no sábado de Carnaval

Uma batida envolvendo três veículos bloqueou a rodovia MG-179 na manhã deste sábado (1º/3), na altura de Poço Fundo, no Sul de Minas. Um dos carros capotou e duas pessoas ficara feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão tripla aconteceu em um trecho conhecido como “Curva do Sinésio”, por volta das 8h20. Conforme registros, o helicóptero Arcanjo 02 fez a primeira avaliação dos passageiros dos veículos e não foi necessário transporte aeromédico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com os bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas deu entrada no Hospital Municipal de Poço Fundo, enquanto a outra foi atendida no Hospital Municipal de Alfenas.

A Polícia Militar fez o controle da via durante a ocorrência. Não há informação sobre congestionamento no local.

Matéria em atualização*