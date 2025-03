Carro capota matando uma pessoa na Avenida Carlos Luz, em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Duas pessoas morreram e uma se feriu gravemente depois de um capotamento na madrugada deste sábado (01/03), na Avenida Presidente Carlos Luz, Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Um Fiat Palio que seguia no sentido Pampulha capotou sobre o canteiro central, deixando destroços pelo caminho e interditando a pista da esquerda do sentido Centro.

O acidente foi tão violento que o para-choque foi arrancado e caiu no asfalto. O volante também se desprendeu e ficou entre outras peças sobre o canteiro central da avenida.



O acidente ocorreu na altura do Cemitério da Paz. O corpo da vítima, ainda não identificada, ficou preso às ferragens do veículo e precisou do trabalho dos bombeiros para ser removido.

A sobrevivente é uma mulher que foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Parentes dela chegaram ao local onde receberam informações e seguiram para o hospital.