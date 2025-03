Bloco de carnaval em BH quer bater recorde mundial de 'beijaço'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O bloco "Lagum na Avenida", em Belo Horizonte, tem um objetivo bem definido no carnaval deste ano. A banda mineira, em parceria com o aplicativo Tinder, quer quebrar o recorde mundial de maior número de pessoas se beijando ao mesmo tempo. Representantes do Guinness World Records estarão acompanhando a ação.

O bloco, que irá se concentrar às 7h deste domingo (2/3) na Rua Sergipe, próximo à Praça da Liberdade, Região Centro-Sul, terá como tema "A Ilha da Fantasia". O grande momento está marcado para ocorrer durante a música "Deixa", lançada em 2023.

“Em 2025 estamos convidando o público para usar e viver a cidade de uma forma livre, para que os nossos fãs criem um imaginário da cidade que gostariam, brincando com suas fantasias da forma que quiserem. O beijaço tem muita conexão com o nosso tema e queremos que todos os foliões do bloco participem. Vamos juntos levar Belo Horizonte para o livro dos recordes!”, afirmou o vocalista Pedro Calais.

O recorde atual foi registrado por 39.897 pares que se beijaram durante 10 segundos, na Cidade do México em 2009, durante o Dia dos Namorados.