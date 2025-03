VÍDEO: Pedido de casamento, "Ô, Doca!" e um recado da Tia Shirley

Editor do Núcleo de Criação Multimídia, equipe responsável por reportagens especiais em audiovisual para o site Estado de Minas, No Ataque e Portal Uai. Formado em jornalismo pela PUC Minas em 1999.

Neste primeiro capítulo do “Fala aí, Uai!”, um especial do Portal Uai e do Estado de Minas sobre o Carnaval de BH 2025, fomos às ruas para tentar ouvir na multidão o que foliões têm para dizer. Teve pedido de casamento, recado para o Bairro Califórnia, “Parabéns pra você”, uma mensagem da Tia Shirley, – que aos 80 anos só tinha ido fazer umas comprinhas, mas não resistiu à festa – e um folião que deve estar lá, até agora, chamando o amigo Doca, que não quis aparecer para mandar seu recado no microfone.

Homenagens na largada do carnaval

O primeiro dia do feriadão de carnaval em BH começou com um emocionante desfile do bloco Então, Brilha!, que comemorou seus 15 anos com o tema “Raízes do Futuro", uma celebração da trajetória e um olhar para os próximos anos. No Centro da capital, o Quando Come Se Lambuza trouxe o tema "O carnaval tem todos os ritmos. Só você tem o seu" e uma bateria afinada para trocar axé, pop, funk e pagode.

Agenda dos blocos de rua de BH

Tá procurando um bloco pra seguir? Confira nosso mapa e planilha interativos, e em constante atualização, com a agenda dos desfiles dos blocos de rua do Carnaval de BH 2025. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas e Portal Uai desde o carnaval de 2016. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar.