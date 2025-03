Walter Salles revela que maior torcida no Oscar é para Fernanda Torres

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Na passagem do tapete vermelho do Oscar, o diretor Walter Salles confessou que o prêmio que mais está torcendo é o de Melhor Atriz, categoria em que Fernanda Torres concorre. O filme “Ainda Estou Aqui” também concorre nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Mas, mesmo querendo que Fernanda vença, o diretor diz que não quer ser otimista demais. “Eu sou sempre muito cauteloso, mas eu também acho que um otimista é uma pessoa meio mal informada, sabe? Não, eu acho que a gente não é favorito a nada, eu acho que pode acontecer alguma coisa generosa com a gente, se acontecer ótimo. E se tiver que escolher um só, eu gostaria que fosse para Nanda”, disse à GloboNews.

Questionado, ele explicou porque preferia que o prêmio fosse para a atriz e não para o longa. “Ela é a alma do filme. Então, se puder ser para ela, vou ficar tão feliz. Eu sei que é difícil também porque tem duas grandes atrizes em jogo, e isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Tem 2 mil filmes feitos por ano no mundo, então tem 50 que estão aqui nessa reta final. Isso tem que ser celebrado. E se a gente foi escolhido, ótimo; se não, a gente vai continuar celebrando”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que um filme dirigido por Walter Salles é indicado ao Oscar. Em 1999, ele concorreu a Melhor Filme Internacional por “Central do Brasil”. Na ocasião, Fernanda Montenegro também disputou o título de Melhor Atriz. Mas o Brasil não levou nenhuma estatueta.

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente ao Oscar de Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação A veterana Demi Moore concorre ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'A substância', sobre estrela descartada de programa de TV que recorre a perigosa droga experimental para se manter jovem. Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única atriz negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo

Durante o tapete vermelho, ele lembrou como foi a primeira vez no evento. “Na primeira vez, com a Fernanda, a gente esperava tudo menos isso. Me lembro que a gente, no meio do da filmagem no Nordeste, dona Fernanda se virou para mim e falou: ‘Você acha que alguém vai vir ver a história dessa mulher ranzinza e dessa criança insuportável?’ E eu falei: ‘Ó, Fernanda, não sei se vai vir, mas a gente tá fazendo o que a gente gosta de fazer’. E ela falou: ‘Não, a gente tá fazendo isso mesmo’. Eu aprendi tanto com ela. Eu acho que dona Fernanda foi uma guia para mim na vida inteira, e ela está conosco aqui”, disse.

“Eu estou juntando essas duas mulheres, porque elas são duas mulheres extraordinárias, duas resistentes. Duas mulheres que provam que o Brasil vale a pena, né? Nanda fala tanto isso. Dona Eunice Paiva prova que o Brasil vale a pena, dona Fernanda Montenegro prova isso todo santo dia. Eu sou muito muito fã dela, muito fã da Nanda. Um presente estar aqui com ela”, afirmou.