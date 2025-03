Cynthia Erivo e Ariana Grande abrem o Oscar com músicas de 'Wicked', veja

Cynthia Erivo e Ariana Grande abriram a cerimônia do Oscar 2025 com canções do clássico "O Mágico de Oz" (Victor Fleming), de 1939, e do longa "Wicked", de Jon M. Chu, longa-metragem musical em que interpretam Glinda, A Bruxa Boa do Norte, e Elphaba, A Bruxa Má do Oeste, do clássico “O Mágico de Oz” (1939).

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente ao Oscar de Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação A veterana Demi Moore concorre ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'A substância', sobre estrela descartada de programa de TV que recorre a perigosa droga experimental para se manter jovem. Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única atriz negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo

A apresentação começou com Ariana cantando "Over the rainbow", canção que ficou imortalizada na voz de Judy Garland no clássico dos anos 1930.

Juntas, as cantoras cantaram ainda "Defying gravity", música que encerra "Wicked".

Neste domingo (2/3), Cynthia Erivo concorre à estatueta de Melhor Atriz ao lado de Demi Moore (“A Substância”), Mikey Madison (“Anora”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) e Fernanda Torres (“Ainda Estou Aqui”).

Já Ariana Grande disputa o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante com Monica Barbaro (“Um Completo Desconhecido”), Felicity Jones (“O Brutalista”), Isabella Rossellini (“Conclave”) e Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”).

Além das categorias de atuação, “Wicked” está indicado a Melhor Filme, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor Design de Produção, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Figurino, Melhor Edição e Melhores Efeitos Visuais.

Cynthia Erivo and Ariana Grande singing “Defying Gravity” together at the #Oscars pic.twitter.com/nVcdE8Ryfw — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025