Em dia de Oscar, foliões declaram torcida a Fernanda Torres

Na tarde que antecede a tão aguardada premiação do Oscar, foliões prestam homenagens ao longa brasileiro “Ainda Estou Aqui” e à atriz Fernanda Torres no bloco Unidos do Samba Queixinho, que desfila na Praça da Liberdade na tarde deste domingo (2/3).

A atriz foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz, enquanto o filme concorre ao prêmio de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Para Mateus Oliveira, de 37 anos, a escolha da fantasia do dia não foi difícil. “Hoje é dia de Oscar, não tem como não virmos em homenagem à Fernanda!”, contou, animado, com uma fantasia com a frase já icônica da atriz: “A vida presta”.

Ele está fantasiado com o grupo de amigos, formado por Yã Grossi, 33 anos; Vanessa Dutra, 50; Cibelle Silva, 29 e Ana Paula Magalhaes, 52.

Vanessa apostou em outra referência à estrela brasileira: a icônica personagem de Tapas e Beijos, Fátima. “Nós mesmas fizemos as fantasias!”, comentou.

As homenagens à atriz não se limitam às referências da cultura brasileira. O gerente de produção Everton Kevin, 28, e o estagiário de farmácia, Victor Freitas, 25, vieram à caráter do próprio Oscar.

“Hoje a noite é da Fernanda! Viemos comemorar já de uma vez!”, destacou Everton, já em “clima de Copa”.