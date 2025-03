Carnaval BH: mesmo sem trio elétrico, Samba Queixinho faz público vibrar

Em desfile literário, o Bloco Unidos do Samba Queixinho, um dos mais tradicionais da cidade, agita as ruas de Belo Horizonte ao som de ritmos afro-brasileiros na tarde deste domingo de carnaval (2/3).

A concentração, que começou às 13h30 na saída da Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, agitou os foliões mesmo em um cortejo diferente: sem patrocínio e, por consequência, sem trio elétrico.

O cortejo comemora o 16º desfile neste ano com uma homenagem à escritora belo-horizontina Carla Madeira, em uma mistura de samba, ijexá, forró, pop, funk e brasilidades. Madeira escreveu os sucessos “Tudo É Rio” (2014), “A Natureza da Mordida" (2018) e “Véspera” (2018), é a autora mulher brasileira mais vendida do Brasil em 2024 e é foliã ativa no Samba Queixinho.

Para a homenagem, o cortejo usou roupas nas cores azul, laranja e brancos com maquiagens diversas e muita percussão.

Com tamborins, caixas e chocalhos, a bateria conta com 170 ritmistas que agitam a multidão, mesmo sem patrocínio oficial. A falta de trio elétrico, porém, não fez falta aos foliões, que muitas vezes vieram de outros estados curtir o carnaval belo-horizontino. “Eu já fui em carnavais de São Paulo e Rio, e o carnaval daqui não fica pra trás em nada! Não faz falta nenhuma o trio elétrico, estamos curtindo demais”, afirma Ricardo Geller, analista de sistemas de 49 anos que veio de Curitiba curtir BH.

A funcionária pública Rosa Maria Guimarães, de 59 anos, está curtindo a folia desde a concentração do bloco deste domingo e afirma que está é a segunda vez que prestigia o bloco. “Eu e meu marido viemos no ano passado, nos apaixonamos e viemos de novo. É muito envolvente!”, contou.

