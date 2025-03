Carnaval de BH: saiba quais blocos de rua desfilam neste domingo (2/3)

O primeiro dia de carnaval foi de muita festa e animação pelas ruas de Belo Horizonte. Blocos tradicionais e estreantes animaram multidões, com foliões caprichando nas fantasias e espantando o calor com leques e muita hidratação.

Apesar da alta temperatura e da chuva, a energia não faltou. E a folia está só começando! Neste domingo (2/3), mais blocos tomam conta das ruas, prometendo um dia (e noite) ainda mais agitado.

O sábado (1º/3) começou em grande estilo com os blocos matinais Então, Brilha! e Tchanzinho Zona Norte. Na sequência, o dia teve Calixto e Seu Vizinho, com foliões exibindo muitas com cores e fantasias criativas. Até o novato Bloco do Djonga levou às ruas uma mistura de samba, pagode, rap e funk.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja a programação deste domingo

08:00 ABALÔ-CAXI - Avenida Amazonas, 478, Centro

08:00 BATIZA - Rua Marechal Deodoro, 210, Floresta

08:00 BLOCO DO CORRE! CARNAVAL + CORRIDA - Alameda das Palmeiras, 839, São José

08:00 BLOQUE-Ô-QUÊ DA BILU - Rua Alvarenga Peixoto, 1301, Santo Agostinho

08:00 ESQUINA - Avenida dos Andradas, 3560, Pompéia

08:00 LAGUM NA AVENIDA - Rua Sergipe, 800, Savassi

08:00 ME BEIJA QUE EU SOU PAGODEIRO - Rua Gonçalves Dias, 1364, Savassi

08:00 PENA DE PAVÃO DE KRISHNA - Avenida José Cândido da Silveira, 1900, Horto Florestal

09:00 99 NÃO É 100 - Avenida Augusto de Lima, 1845, Barro Preto

09:00 BAIÃOZINHO DE RUA - Rua dos Tabaiares, 93, Floresta

09:00 BEIÇO DO WANDO - Avenida Brasil, 1193, Funcionários

09:00 BLOCO CILADA - Rua Manoel dos Reis, 30, Jaraguá

09:00 BLOCO DE PÍFANOS BH - Rua Marmore, 169, Santa Tereza

09:00 BLOCO FILHOS DA PUC MG - Rua Professor Moraes, 226, Savassi

09:00 BLOCO PACATO CIDADÃO - Avenida dos Bandeirantes, 240, Sion

09:00 BRÓCOLIS - BLOCO INFANTIL - Rua Bragança, 4, Coqueiros

09:00 CARNAPET ARRUDAS - Rua Conselheiro Rocha, 2539, Santa Tereza

09:00 CENARIO KIDS - Rua Michel Jeha, 178, São Bento

09:00 MINDINHO BATERIA MIRIM - Rua Adamina, 349, Santa Tereza

09:00 TODO MUNDO CABE NO MUNDO - Rua Piauí, 628, Santa Efigênia

10:00 APPLE PARTY BH (BLOCO MAÇÃ DO AMOR) - Rua Fernandes Tourinho, 513, Savassi

10:00 ORISAMBA - Rua Itapecerica, 311, Lagoinha

10:00 RAGA MOFÉ - Rua Frei Orlando, 1035, Caiçara

10:00 TURMA DO PASSINHO RAUL LATREL - Rua Rio de Janeiro, 700, Centro

11:00 ABRE QUE TÔ PASSANÚ - Praça Marino Mendes Campos, 1100, Anchieta

11:00 BLOCO DO MAMÁ - Rua Lídio Lunardi, 83, Maria Virgínia

12:00 ABACABLOCO - Rua Sergipe, 212, Funcionários

12:00 BAIANEIROS - Avenida Altamiro Avelino Soares, 145, Castelo

12:00 BLOCO DA GRAÇA - Rua Silveira, 525, Graça

12:00 BLOCO DE RUA INOCENTES DE SANTA TEREZA - Rua Mármore, 144, Santa Tereza

12:00 BLOCO MOTOQUEIRO É A MÃE - Avenida Magenta, 520, Vitória

12:00 KOLA EM MIM QUE CÊ BRILHA - Rua Oeste, 650, Calafate

13:00 BLOCO DA FOFOCA - CARIMBÓ - Avenida Assis Chateaubriand, 781, Centro

13:00 BLOCO DO JILÓ - Rua Contagem, 815, Santa Inês

13:00 BLOCO SHOW - Rua Sergipe, 884, Savassi

13:00 GRANADAS DE ALEGRIA - Avenida Silva Lobo, 1338, Nova Granada

13:00 JÂNGALOVE - Rua Outono, 547, Cruzeiro

13:30 BLOCO DOS SUPER HERÓIS - Rua Araguari, 1577, Santo Agostinho

14:00 ANGOLA JANGA - Avenida Amazonas, 553, Centro

14:00 BATUQUE COLETIVO - Avenida Brasil, 1145, Funcionários

14:00 BLOCO AMIGOS DO BAZIN - Rua Ministro Orozimbo Nonato, 1020, Dona Clara

14:00 BLOCO BAILE DA SERRA - Avenida Mem de Sá, 2039, Fazendinha

14:00 BLOCO DA SAÚDE - Rua Mármore, 161, Santa Tereza

14:00 BLOCO DO BIGODE - Rua Pinheiros, 858, Aparecida

14:00 BLOCO MARIPOSAS - Rua Gêmeos, 10, Ribeiro de Abreu

14:00 BLOCO ON CÊ TÁ - Avenida General Olímpio Mourão Filho, 744, Itapoã

14:00 BLOCO VOU ALI E VOLTO - Praça Tejo, 34, Padre Eustáquio

14:00 BLOQUIM DUBEM - Rua Deputado Bernardino de Sena Figueiredo, 1022, Cidade Nova

14:00 CORTEJO "AS GRANDES FIGURAS" - Rua Luiz Brandão, 860, Paraíso

14:00 É O AMÔ - Avenida dos Andradas, 3560, Pompéia

14:00 UNIDOS DO SAMBA QUEIXINHO - Rua da Bahia, 2178, Lourdes

15:00 ACADÊMICOS - Avenida Artur Bernardes, 564, Vila Paris

15:00 AFOXÉ BANDARERÊ - Praça México, 209, Concórdia

15:00 BLOCO DA MARY FERNANDES - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luís

15:00 BLOCO ELEGANZA - Rua Itajubá, 268, Floresta

15:00 BLOCO FURACÃO TREMBASE - Praça Zamenhof, 10, Floresta

15:00 BLOCO PIPIXO - Avenida Saramenha, 227, Floramar

15:00 QUEM EU QUERO NÃO ME QUER - Rua Senador Lima Guimarães, 204, Buritis

15:00 UNIDOS BAIRRO SÃO PAULO - Rua Manoel Rubim, 300, São Paulo

15:00 VEJO FLORES EM VOCÊ - Rua Jorge Antônio Nassar, 293, Letícia

16:00 AMIGOS DA PPL BH - Rua Araribá, 331, Aparecida

16:00 BLOCO DA INSANIDADE - Avenida Afonso Pena, 4346, Cruzeiro

16:00 CARNA POINT - Avenida Catulo da Paixão Cearense, 200, Bairro das Indústrias I

16:00 CARNASOUL - Avenida Assis Chateaubriand, 809, Centro

16:00 UNIDOS DA BEIRA LINHA - Rua Antônio Mariano de Abreu, 276, Paulo VI

18:00 BLOCO TÔ DE ALTAS - Avenida Fleming, 212, Ouro Preto

20:00 AINDA ESTAMOS AQUI - Avenida Brasil, 161, Santa Efigênia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck