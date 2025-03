Carnaval BH: bloco Abalô-caxi faz ato contra Trump e anistia para golpistas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Aos gritos de “sem anistia”, o bloco Abalô-caxi, que desfilou na manhã deste domingo (2/3), no Centro de Belo Horizonte, promoveu um ato contra o projeto de anistia para os presos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ainda, a manifestação chamou à atenção contra os discursos de ódio voltados à população LGBTQIAPN+ desde a posse do presidente americano Donald Trump.

Entre os foliões que estiveram presentes no bloco, estavam a deputada federal Duda Salabert (PDT), a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e a vereadora Juhlia Santos (Psol). O ato político, que durou pouco mais de um minuto, começou com um homem vestido com pernas de pau representando o Tio Sam.

Em cima do trio, o mestre de cerimônias entoou um discurso no qual destacou a importância para estar atento e atuante na garantia dos direitos das minorias. “A comunidade avança em direitos, mas o mundo retrocede em humanidade. Ei, Trump, você que lute. Você que lute. A diversidade é um caminho sem volta”, discursou.

Ao fim, o discurso seguiu com a fala de que os foliões presentes eram “LGBTQIAPN e muito mais”. Vale destacar que a bandeira histórica do bloco é a inclusão e a promoção de todos os gêneros e sexualidades. “Sem anistia para golpismo. Sem retrocesso. Sem fascismo. Sem anistia, finalizou o discurso, enquanto os foliões gritaram o trecho final, em repetição.

O cortejo desceu a Avenida Amazonas e coloriu o Centro da capital crédito:Alexandre Guzanshe/ E.M /D.A Press

A deputada federal Duda Salabert destacou a importância da folia ter espaços para a representatividade de minorias e grupos marginalizados. Ainda, disse que o bloco é fundamental no momento atual, no qual há uma ascensão da ultradireita em todo mundo. “Aqui é mais do que um ato de carnaval, é um grito de resistência de BH para o mundo, de que nós, LGBT, temos que ser respeitados”, disse a deputada.

