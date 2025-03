Bloco Lagum promove beijaço para entrar no livro dos recordes

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Pupilas dilatadas e olhos cheios de lágrima. Assim estava a feição, de alegria, dos foliões que acompanharam o bloco Lagum na Avenida, que desfilou na manhã deste domingo (2/3) na região central de Belo Horizonte.

A emoção não foi pouca coisa. Ter milhares de pessoas cantando em uníssono músicas autorais de uma banda que surgiu na cidade há 11 anos foi causa de emoção até mesmo dos músicos que comandavam o espetáculo em cima do trio.

“Vocês não tem noção de como a gente fica feliz em passar pelas ruas que a gente passa todos os dias e ver isso acontecendo”, disse o vocalista Pedro Calais entre uma canção e outra.

Na convocação para o beijaço, a banda fez uma contagem regressiva para que os casais se preparassem. Quem estava sem companhia para o beijo ouviu o vocalista dizer: “quem não tem ninguém arruma porque agora é hora!”. Para que o recorde fosse alcançado, não foi necessário que o beijo fosse na boca, na bochecha também.

Para quem estava “de casal”, o momento também serviu pra selar a união e, quem sabe, fazer parte do Livro dos Recordes. Oportunidade essa que foi aproveitada pelo casal Otávio Alves, de 25 anos, e Júlia Soares, de 22. Os namorados, que estão juntos há nove meses, contam que se o recorde for batido com a ajuda deles vai ser mais um incentivo para que fiquem juntos para sempre. “Mas mesmo se não bater a gente vai ficar juntos sim”, disse Júlia.

Otávio conta que ao fim do beijaço a banda fez uma nova contagem regressiva para quem quisesse beijar de novo. “O meu cunhado beijou uma desconhecida e nem pegou o Instagram dela. Eu falei com ele ‘cara, vai que você bateu um recorde mundial com ela. Pode ser o amor da sua vida e você nem pegou o contato’”, relata.

Como funciona o desafio

O bloco entrou no seu segundo ano com um desafio ousado: em determinado momento do espetáculo, a banda convidou os presentes para promover um “beijaço” para entrar no livro do recordes - representantes do Guinness World Records estiveram no bloco para validar o feito. A ação ocorreu durante a música “Deixa”, maior sucesso do grupo, e foi promovida numa parceria com o aplicativo de relacionamento Tinder.

Para ser considerado válido, o beijo deve durar 5 segundos e pode ser na boca ou no rosto. Agora, os técnicos do Guinness vão analisar os registros recolhidos na avenida para análise. Não há data programada para anunciar o resultado.

O recorde atual é da Cidade do México, onde 39.897 pessoas se beijaram durante 10 segundos num evento do dia dos namorados em 2009.