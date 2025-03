Carnaval de BH: foliões aprovam via sonorizada na Avenida Brasil

Os foliões que estiveram na Avenida Brasil, na Região Centro-Sul de BH, para o bloco Beiço do Wando, aprovaram a sonorização especial da via para o carnaval neste domingo (2/3). A via entrou no circuito que já contava com as avenidas dos Andradas e Amazonas desde o ano passado. A iniciativa é do governo de Minas Gerais.

"O som está diferente, antes você não podia ficar mais longe do trio que o som ficava abafado, agora com certeza melhorou", contou o administrador Thiago Jardim, que aproveitou ainda mais a folia com a novidade.

A advogada Maria Luiza Belchior já foi em outras edições do Beiço do Wando, que ocupa tradicionalmente a Avenida Brasil. Ela garante que o som está melhor que nos outros anos. "Dá para ouvir perfeitamente agora, antes parecia que só perto do trio que dava para ouvir, agora está ótimo", disse.

Neste ano, o cortejo tem a participação especial do grupo Fat Family. A proposta temática valoriza a força feminina e a nostalgia da música popular brasileira

A estudante Maria Eduarda Castro, amiga de Maria Luiza, desfilou pela primeira vez com o bloco e aprovou o som. "O som está muito bom, o pessoal é muito animado", afirmou.

Marcos Oliveira, assistente administrativo, preferiu aproveitar o cortejo de baixo de uma árvore, mais afastado da "pipoca", mas conseguiu acompanhar todos as músicas tocadas pela banda. "Está uma sombra maravilhosa aqui, estou mais afastado, mas está dando para ouvir tudo. Está muito bom", contou.

Renata Braga, fundadora do Beiço do Wando, afirmou que a expectativa para a inciativa é positiva. "Tudo que for para melhorar é bem-vindo, ainda não conseguimos mensurar, mas é bom porque o público não precisa ficar perto do trio para ouvir a música", afirmou.