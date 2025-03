Oscar 2025: 'Anora' vence Melhor Filme

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A 97ª edição do Oscar, realizada na noite deste domingo (2/3) no Dolby Theatre, em Los Angeles, consagrou “Anora” como o Melhor Filme do ano.

O longa, dirigido, roteirizado e montado por Sean Baker, foi indicado em seis categorias e levou para casa cinco estatuetas. Além do prêmio principal, a produção também conquistou os troféus de Melhor Atriz, Melhor Diretor, Montagem e Melhor Roteiro Original.

Na disputa pela maior categoria da noite, “Anora” concorreu com outros nove filmes: “Ainda estou aqui”, “O brutalista”, “Um completo desconhecido”, “Conclave”, “Duna: Parte 2”, “Emilia Pérez”, “Nickel Boys” e “A substância”.

No enredo, Anora (Mikey Madson) é uma jovem stripper do Brooklyn que conhece o filho de um oligarca russo chamado Ivan (Mark Eydelshteyn). O romance entre os dois se desenrola em meio a inúmeras aventuras, desencadeadas após um casamento de última hora.

“A gente fez isso com pouco dinheiro, mas com muito coração para todos os sonhadores e os jovens por aí. Contém as histórias que vocês querem contar e vocês nunca vão se arrepender. Esse filme foi feito com o suor e lágrimas de artistas independentes. Viva o cinema independente!”, disse o diretor Sean Baker em seu discurso de agradecimento. O filme tem o valor de produção estimado em US$ 6 milhões, um dos menores da temporada de Hollywood.

Também nesta edição do Oscar, o Brasil fez história ao conquistar sua primeira estatueta com “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional. Confira a lista completa de vencedores aqui.