Redes fazem campanha contra ‘Emilia Perez’ no Oscar 2025

O Oscar 2025 é o assunto mais comentado nas redes sociais na noite deste domingo (2/3). Além da torcida por ‘Ainda estou aqui’, muitos usuários também fazem outra campanha – contra o longa “Emilia Perez”, com 13 indicações. O nome do filme estrelado por Karla Sofia Gascón é o segundo assunto mais citado no X, mas a grande maioria dos comentários é negativo.

O filme dirigido por Jacques Audiard é concorrente direto de “Ainda estou aqui” nas três categorias em que o representante brasileiro foi indicado: Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Além disso, o longa tem sido alvo de diversas críticas, especialmente pelo fato de a história se passar no México e não ter atores latinos no elenco principal.

A campanha anti-”Emilia Perez” piorou depois que postagens racistas e preconceituosas da protagonista Karla Sofia Gascón terem sido resgatadas em seu perfil do X. A atriz participa da cerimônia, mas não passou pelo tapete vermelho, para evitar fotografias e entrevistas.

“Minha questão com ‘Emilia Perez’ é porque é como se a gente tivesse vendo um filme sobre o carnaval, com atores portugueses, gravado na França usando o Google Tradutor de recurso”, escreveu um perfil. Outro usuário não escondeu o ranço pelo filme. “Toda vez que começam a falar de ‘Emilia Peréz’ toda a felicidade do meu corpo some. Esse filme é uma obra do próprio diabo para causar discórdia e sofrimento aos seres humanos e Deus”, criticou.

A vitória de Zoe Saldaña como Melhor Atriz Coadjuvante rendeu diversas críticas. “Vai te lascar, Zoe Saldaña. Você, ‘Emília Perez’ e esse teu espanhol ridículo”, escreveu um terceiro perfil. Mas os usuários estão mais revoltado com a vitória do filme francês na categoria Melhor Canção Original.

“Tiraram o Elton John da aposentadoria pra entregar pra ‘Emília Perez’. Eu considero um crime ao estatuto do idoso”, brincou um perfil. “A única coisa pior que a trilha sonora de ‘Emília Pérez’ foi esse discurso dos vencedores de melhor música de ‘Emília Pérez’. Meu pai amado, que coisa horrível”, disse outro. Veja mais reações:

Até por volta de meia-noite desta segunda-feira (3/3), o filme perdeu as categorias Montagem, Maquiagem e cabelo, Roteiro adaptado e Melhor Filme Internacional.