Brasileiros criticam apresentador do Oscar por piada com "Ainda estou aqui"

O humorista Conan O'Brien está sendo duramente criticado nas redes sociais por ter feito uma piada sobre o filme “Ainda estou aqui” durante a cerimônia do Oscar 2025. O evento acontece na noite deste domingo (2/3), em Los Angeles. Ele disse que sua esposa adoraria que ele desaparecesse, como aconteceu com Rubens Paiva.

Após apresentar alguns representantes ao Oscar de Melhor Filme, ele citou o representante brasileiro na premiação. “Tem também ‘Ainda estou aqui’, que é a história de uma mulher que fica sozinha após o marido desaparecer. Minha esposa viu e disse que adorou a história e queria que acontecesse com ela”, disse o humorista.

O comediante não foi aplaudido após a piada. A câmera focou em Fernanda Torres que sorriu no momento. Rubens Paiva foi levado por militares em 1971 e foi dado como desaparecido.

Apenas em 1996, o estado brasileiro incluiu o nome do ex-deputado na lista de desaparecidos em razão de atividades políticas da Ditadura Militar. Só então a família recebeu uma certidão de óbito.

Em 2014, o Ministério Público Federal denunciou cinco militares pelo crime, com acusações de homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa e fraude processual. Até hoje, o corpo de Rubens Paiva não foi encontrado.

A piada controversa rendeu diversas reações nas redes sociais. “Muito mau gosto a piadinha. E passou muito pela apresentação. Subestimou a história do filme”, criticou um internauta no perfil do Estado de Minas no instagram.

“Piada sem graça e super inapropriada. Não deve ter visto o filme e, se viu, não entendeu nada”, disse outro. “Ele não viu o filme, com certeza! Foi uma piada desrespeitosa. Uma mulher que enfrentou a dor e a luta para proteger seus filhos após o desaparecimento e assassinato do seu marido pela ditadura militar brasileira”, pontuou um terceiro.