Bruna Marquezine surpreende ao chegar no tapete vermelho do Oscar

Fortalecendo o time de brasileiros na maior premiação do cinema mundial, Bruna Marquezine apareceu usando um vestido branco com decote profundo do Atelier Versace.

O modelo usado pela atriz é inspirado na coleção de alta costura primavera-verão 2001 da marca. Para completar o visual, Marquezine apostou em uma joia imponente de Lorraine Schwart e em sapatos brancos Giuseppe Zanotti.

A brasileira estreou em produções internacionais em 2023, com o filme “Besouro Azul” e fez sua primeira aparição no Oscar na noite deste domingo (2/3).