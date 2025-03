"É a Eunice em dia de festa", diz stylist de Fernanda Torres sobre look do

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O look de Fernanda Torres para o Oscar já era assunto no Brasil antes mesmo de ser revelado. A atriz criou expectativas no público após se destacar pelo styling em outras premiações. O responsável pela produção de Torres é Antonio Frajado.

A roupa escolhida para a maior premiação do cinema mundial é assinada pela Chanel e é equilibrada e elegante, apesar de usar brilho e transparência. O vestido, que demorou mais de 400 horas para ser feito, possui 2 mil elementos bordados.

Fernanda Torres apostou em vestido preto para o Oscar Mariana Maltoni

Essa verdadeira obra de arte expressa “Eunice na veia, nas artérias, nos órgãos”, de acordo com entrevista de Frajado à revista Máxima, de Portugal. O stylist ressalta que o equilíbrio do look é fundamental para o contexto em que se insere. “A roupa escolhida é Chanel e funciona porque é um exagero controlado, tem brilho, mas é fechado, é justo, mas não tem volume. É a Eunice em dia de festa”, completa.

A sobriedade das peças usadas pela atriz na campanha de “Ainda Estou Aqui” foi escolhida por ela e por Frajado para representar Eunice Paiva e sua história da melhor forma. O stylist explicou a complexidade da escolha de uma roupa para um evento como o Oscar. “(...) é um trabalho que acontece em duas camadas, porque exige que você seja um personagem, mas sendo você mesmo”, comenta.

O stylist carioca de 42 anos, que trabalha com moda há duas décadas e veste a atriz há mais de 15 anos, ressalta também que a escolha das peças deve ser cuidadosa. “O look não pode ser maior que o personagem nem a pessoa”, diz Frajado.

A roupa escolhida para o Oscar se assemelha ao look usado por Fernanda Montenegro, mãe de Torres, no Oscar de 1999, quando a atriz concorria ao prêmio de Melhor Atriz por "Central do Brasil". Na ocasião, Montenegro vestiu Valentino. Ambas atrizes apostaram em vestidos pretos para a premiação.

Fernanda Montenegro, em 1999 e Fernanda Torres, em 2025 The Academy/ reprodução

A escolha da grife francesa para o Oscar seguiu a preferência da atriz para outros eventos deste ano. Ela já tinha ido ao desfile da Chanel na última Semana de Moda de Paris e tinha também apostado em modelos da marca em cerimônias de cinema internacionais.

