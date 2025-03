Selton Mello faz vídeo com Fernanda Torres nos bastidores do Oscar

Pouco antes do início da cerimônia do Oscar na noite deste domingo (2/3), o ator Selton Mello compartilhou em seu perfil do Instagram vídeo com Fernanda Torres, indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice Paiva no longa "Ainda estou aqui", de Walter Salles.

No vídeo, o ator, que dá vida ao ex-deputado Rubens Paiva, torturado e morto durante a ditadura militar brasileira, brinca com a parceira de cena sobre não saber "o que pode gravar ou fazer" dentro do Teatro Dolby, em Los Angeles, local da cerimônia.

O filme de Walter Salles ainda concorre ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.