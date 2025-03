Mick Jagger aparece no Oscar e web reage: "Vai zicar o Brasil"

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones, subiu ao palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, na noite deste domingo (2/3), para apresentar o prêmio de Melhor Canção Original do Oscar 2025, vencido por "El Mal", de "Emilia Pérez". Sua aparição surpresa foi ovacionada pela plateia.

"Por mais que eu goste de estar aqui, eu não fui a primeira opção. Os produtores queriam que Bob Dylan estivesse aqui. Mas, para ele, as melhores músicas estavam em 'Um Completo Desconhecido'. Eles queriam alguém mais novo, e aqui estou eu”, brincou Jagger.

A vencedora da categoria foi "El mal", do filme "Emilia Pérez", o segundo prêmio do longa na noite. Segundo os produtores, a canção foi escrita para denunciar a corrupção. Também concorriam: "Mi Camino" (também de Emilia Pérez), "The Journey" (Batalhão 6888), "Like a Bird" (Sing Sing) e "Never Too Late" (Never Too Late).

Nas redes sociais, usuários do X reagiram à presença do astro, conhecido por “zicar” o Brasil em competições esportivas. Jagger esteve no país durante a Copa do Mundo de 2014 e estava no Mineirão no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha.

"Mick Jagger felizmente não vai apresentar nenhuma categoria que o Brasil está concorrendo", brincou um usuário. "Botaram o Mick Jagger no palco… já sabemos quem culpar se o Oscar não vier para o Brasil", ironizou outro internauta.