Oscar 2025: confira os destaques das entrevistas do tapete vermelho

Na noite desse domingo (2/3), os maiores nomes do cinema mundial passaram pelo tapete vermelho do Oscar, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante o pré-cerimônia, as estrelas puderam falar sobre expectativas, escolha das roupas e apostas para os prêmios.

Separamos alguns destaques. Confira:

Fernanda Torres

A atriz brasileira tem grande destaque não apenas no Brasil, mas também na mídia internacional. Fernanda comentou que já se sentia honrada de estar ali. “É inacreditável, só de ser indicada”, disse.



Sebastian Stan

Sebastian Stan, ator romeno-americano que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em Papel Principal por seu trabalho em “O Aprendiz”, quando interpretou Donald Trump. No Globo de Ouro, Stan foi agraciado pelo prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical, pelo seu papel em “Um Homem Diferente”. O ator chegou no tapete vermelho do Oscar acompanhado de sua mãe, Georgeta Orlovschi. “Só do fato de estar com a minha mãe, de ela ser da Romênia. Eu tinha que estar aqui com ela”, disse Stan.

Selton Mello

O ator brasileiro de “Ainda Estou Aqui” foi um dos destaques nas entrevistas no tapete vermelho. Mello disse estar homenageando Rubens Paiva, papel que interpreta no filme, e sua mãe com detalhes da produção. “Essa flor é uma homenagem a Rubens Paiva, um tributo a ele. E esse anel, uma bijuteria da minha mãe, que faleceu no ano passado, mas carrega um valor imenso para mim”, disse.

Bruna Marquezine

A atriz brasileira fez sua primeira aparição no Oscar esta noite. Durante a entrevista, Marquezine não poupou elogios ao sucesso brasileiro, “Ainda Estou Aqui”. “É só prova da potência da nossa cultura”, afirmou.

Timothée Chalamet

O ator concorre à categoria de Melhor Ator por “Um Completo Desconhecido”. Com apenas 29 anos, já acumula sua segunda indicação ao prêmio. Perguntado sobre a emoção de ser indicado, ele disse já considerar “uma vitória”.

Ariana Grande

A atriz e cantora não conseguiu fugir das perguntas sobre seu novo capítulo na música. Quando questionada sobre a nova fase, desconversou. “O próximo passo é o próximo passo”, afirmou.

Walter Salles

O diretor de “Ainda Estou Aqui” e de “Central do Brasil”, outra obra brasileira indicada ao Oscar há 25 anos atrás, foi destaque por sua entrevista no tapete vermelho da premiação. Ele destacou, mais uma vez, que não é uma pessoa otimista. “Eu sou sempre muito cauteloso, mas eu também acho que um otimista é uma pessoa mal informada, sabe?”, revelou.

