Oscar 2025: Fernanda Torres perde o Oscar para Mikey Madison

Não foi desta vez que uma brasileira ganhou o Oscar de Melhor Atriz. A brasileira que concorria pelo papel de Eunice Paiva em “Ainda estou aqui” perdeu a estatueta para Mikey Madison, protagonista de "Anora", filme dirigido por Sean Baker.

O anúncio dos vencedores da 97ª edição do Oscar foi feito neste domingo (2/3), com a disputa de Melhor Atriz tendo ficado para o trecho final da cerimônia, já na madrugada de segunda.

O longa de Walter Salles é baseado no romance homônimo de Marcelo Rubens Paiva e mostra como Eunice lida com o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, e sua luta para conseguir do Estado o reconhecimento do assassinato dele, em 1971. Rubens Paiva foi preso, torturado e morto pelo regime militar. Seus restos mortais nunca foram encontrados.

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama pelo papel. Ela se tornou a segunda brasileira a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz. A primeira indicação de uma artista do país foi para sua mãe, Fernanda Montenegro, em 1999, pela Dora de “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles.

Naquela ocasião, a vitória foi de Gwyneth Paltrow, por “Shakespeare apaixonado”, de John Madden.

As demais concorrentes ao Oscar deste ano eram Cynthia Erivo (“Wicked”), Mikey Madison (“Anora”) e Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), primeira atriz transexual indicada na categoria, mas que teve suas chances perdidas depois que vieram à tona tuítes racistas e xenófobos.

“Ainda estou aqui” estreou em 7 de novembro do ano passado e já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas no Brasil. Com participação em aproximadamente 50 festivais, acumula 38 prêmios.

"Anora", por sua vez, é um drama sobre stripper que se casa com cliente milionário. Madison interpreta Ani (apelido de Anora), a tal stripper. Descendente de russos, ela passa seus dias e noites fazendo danças eróticas. Vive com uma irmã numa casa modesta e cuida de sua profissão com pragmatismo.

Certo dia, seu chefe no clube a apresenta a Ivan, jovem russo milionário que se e ncanta com ela. Rapidamente, os dois se tornam um casal. Ani deixa o clube em que trabalha e passa a frequentar festas regadas a drogas e álcool com os jovens amigos russo-americanos de Ivan. Até que ele a pede em casamento.

A reviravolta ocorre depois que os pais de Ivan ficam sabendo do casamento realizado em Las Vegas e fazem de tudo para anular o matrimônio.

Aos 25 anos, Mikey Madison era pouco conhecida até chegar a "Anora". Sean Baker a convidou para sua primeira protagonista depois de vê-la como Sadie, uma das integrantes da Família Manson em "Era uma vez em...Hollywood" (2019), de Quentin Tarantino. A interpretação da atriz – sangue, suor e lágrimas, uma força da natureza – é o coração do filme.

"Isso é uma coisa surreal. Perdoe-me, eu estou nervosa", disse Madison no discurso de agradecimento. "Eu cresci em Los Angeles, e Hollywood sempre parecia muito longe de mim. Então, estar aqui nesse recinto hoje é uma coisa incrível", acrescentou.

A atriz ainda agradeceu as profissionais do sexo que serviram como consultoras.