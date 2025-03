Brasileiros comemoram Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’ nas redes

O clima é de gol na final da Copa do Mundo. A primeira vitória de um Oscar brasileiro é motivo de festa no início desta segunda-feira (3/3). “Ainda estou aqui” venceu a categoria Melhor Filme Internacional.

O diretor Walter Salles subiu ao palco para receber a estatueta e fez um discurso em homenagem à família Paiva e às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretaram Eunice no filme.

"Muito obrigado em nome do cinema brasileiro. Depois de uma perda tão grande durante o regime autoritário decidiu não se dobrar e não desistir, esse prêmio vai pra ela, Eunice Paiva. Pra Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse.

Fernanda com o tradicional look Chanel para evento pré-Bafta, em Londres Instagram/Fernanda Torres

Fernanda vestiu Chanel no Festival de Palm Springs, na Califórnia, do qual participou ao lado de Walter Salles, diretor de 'Ainda estou aqui' Redes sociais/reprodução

Fernanda vestiu Alexandre Herchcovitch no tapete vermelho do Festival de Veneza, na Itália, onde 'Ainda estou aqui' estreou em setembro de 2024 Alberto Pizzoli/AFP

Fernanda Torres veste Chanel na cerimônia do Oscar, em Los Angeles, mantendo a elegância que exibiu desde a estreia mundial de 'Ainda estou aqui', há seis meses, no Festival de Veneza Robyn Beck/AFP

A emoção foi imediata. Houve fogos, gritaria e choro. Na internet, a reação não foi diferente. Os brasileiros fazem diversos posts em comemoração ao prêmio inédito. “Pela memória de Rubens Paiva. Pela força de Eunice Paiva. As histórias brasileiras vivem. Viva o cinema brasileiro. Melhor filme internacional é do Brasil”, escreveu um perfil.

“É inexplicável a felicidade que é pra nós brasileiros uma coisa assim acontecer pro nosso país e para nossa cultura, que é tão bonita. É alegria infinita. Viva, Eunice Paiva! Viva, Rubens Paiva! viva, viva, viva! Vocês SEMPRE estarão aqui! Eu te amo, Brasil!”, postou outro.

“Irmão, um filme sobre a ditadura. Ganhamos um OSCAR! ‘Ainda Estou Aqui’ é gigante. Eunice Paiva é gigante. Rubens Paiva é gigante. Fernanda Torres é gigante. Selton Mello é gigante. Walter Salles é gigante.

Veja mais reações:

AINDA ESTOU AQUI OSCAR WINNER PORRAAAAAAAAAAAA É DO BRASIL CRLH EU TO FORA DE MIMMMMMMMMM pic.twitter.com/rLzi4dHniS

É ISSO CARALHO É DO BRASIL

É AINDA ESTOU AQUI

I'M STILL HERE

A VIDA PRESTA

PELA VIDA E TRABALHO DE EUNICE PAIVA E MEMÓRIA DO RUBENS PAIVA CARALHO

É CINEMA

É O BRASIL#Oscars pic.twitter.com/rYHUPgJWsA