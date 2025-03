Lula celebra Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Mais orgulho de ser brasileiro’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Lula usou as redes sociais para comemorar a vitória do Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’, nesta segunda-feira (3/3). O longa de Walter Salles venceu a categoria Melhor Filme Internacional. Esta foi a primeira vitória da história do Brasil na premiação.

Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo.



O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o… pic.twitter.com/Boi8KQzwxJ — Lula (@LulaOficial) March 3, 2025





Lula destacou que o prêmio é momento de sentir orgulho de ser brasileiro. “Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo", afirmou Lula em seu perfil nas redes sociais.

"O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui", escreveu.

O filme conta a história real de Eunice Paiva (Fernanda Torres), uma mulher que se tornou advogada e passou 40 anos procurando a verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello). O ex-deputado federal foi assassinado durante a ditadura militar.

Durante a premiação, o diretor Walter Salles subiu ao palco para receber a estatueta e fez um discurso em homenagem à família Paiva e às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretaram Eunice no filme.

"Muito obrigado em nome do cinema brasileiro. Depois de uma perda tão grande durante o regime autoritário decidiu não se dobrar e não desistir, esse prêmio vai pra ela, Eunice Paiva. Pra Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse.