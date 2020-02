Uma outra Califórnia

A Califórnia tem muitos destinos icônicos e prestigiados por turistas como San Francisco, San Diego e Los Angeles. Porém, o estado, que tem uma geografia diversa e é muito grande em sua extensão, ainda guarda algumas surpresas. A Costa Central é uma delas, apesar de já ser conhecida, principalmente por quem faz a viagem pela estrada Highway 1. A área ganha cada vez mais visibilidade.

Recentemente, foi selecionada como um dos melhores lugares para visitar em 2020 pela revista Travel+Leisure, e algumas cidades da região também figuraram em outras listas importantes neste começo de ano. Entre os 52 destinos para visitar em 2020, o jornal New York Times colocou a cidade de Paso Robles em 6º lugar. Já a revista Forbes incluiu Monterey, cenário da famosa série de TV Big little lies, entre os 20 Top Destinations para 2020.

(foto: Visit California/Divulgação)

Monterey





Além de ter sido cenário para a série de sucesso da HBO, a cidade abriga um aquário eleito por diversas vezes o melhor dos Estados Unidos e investe em campanhas de preservação do ambiente marítimo para turistas e moradores.

Carmel





Vizinha de Monterey, essa cidade é ideal para quem está em busca de conforto e elegância. Além de abrigar incríveis resorts, o Centro da cidade é repleto de opções gastronômicas e de lojas com produtos locais e únicos.

Rota sensorial





Ainda na Costa Central, existem cidades um pouco menores, mas igualmente charmosas. San Luis Obispo, por exemplo, é uma cidade universitária cheia de vida e que já foi eleita a mais feliz dos EUA. No mesmo condado, outras cidades, como Cambria, um pequeno vilarejo à beira-mar com apenas seis mil habitantes, chamam a atenção pelas praias e paisagens formadas por florestas de pinheiros. A Costa Central também tem regiões vinícolas, como Santa Ynez Valley e Paso Robles. Essa última tem se destacado entre os turistas também pela incrível instalação artística Sensorio, um enorme campo de luzes com a assinatura do artista plástico Bruce Munro.

(foto: Visit California/Divulgação)

Ares europeus





Apelidada de Riviera Americana pelo estilo de arquitetura europeu, com flores no telhado das casinhas brancas e pelas pequenas ruas charmosas, Santa Barbara também é repleta de lojas e restaurantes para todos os gostos, como o The Lark e o Sama-Sama, reconhecidos pelo Guia Michelin. E, no bairro chamado Funk Zone, existe uma variedade de cervejarias e salas de degustação de vinhos

Estrada das 17 milhas





O trajeto entre Monterey e Carmel pode ser feito pela 17-Mile Drive – um trecho fechado de rodovia com muitos mirantes – , onde é possível observar belas paisagens e que é, também, o endereço do famoso campo de golfe de Pebble Beach. A região de Big Sur é conhecida como o trecho mais cênico da Highway 1 e é parada obrigatória para fotos. Ali também há opções de hospedagem e gastronomia, como o luxuoso Post Ranch Inn, que oferece aos hóspedes uma experiência de relaxamento e imersão na natureza.





Mais informações: htps://media.visitcalifornia.com.br/