The Offspring injeta rock no Carnaval de BH

Em outubro do ano passado, os norte-americanos do The Offspring pegaram os fãs brasileiros de surpresa ao anunciar a turnê de lançamento de “Supercharged” no Brasil. Houve empolgação e euforia nas redes. Contudo, a estreia brasileira de “Supercharged Worldwide in ’25” vai ser em data pouco convidativa: nesta quarta-feira de cinzas (5/3), no BeFly Hall. Justamente na ressaca do carnaval.



É a décima segunda vez que o grupo norte-americano formado por Dexter Holland (voz e guitarra), Noodles (guitarra), Todd Morse (baixo), Brandon Pertzborn (bateria) e Jonah Nimoy (percussão) vem ao Brasil.



A última apresentação no país foi no Lollapalooza do ano passado, em São Paulo, quando a banda-símbolo da rebeldia dos anos 1990 levou para o palco um show nostálgico e com direito a cover de Ramones.



Foi nos anos 1990 que The Offspring, ao lado de Green Day e Rancid, contribuiu para despertar nos jovens da época o interesse pelo punk rock, fazendo com que o gênero voltasse ao mainstream.



Agora o cenário é diferente. Os integrantes originais (Holland e Noodles) já não são mais jovens rebeldes, beligerantes, contrariados com o sistema. E nem o punk rock continua no mainstream.



Hits do passado, evidentemente, estarão no setlist, mas a base do repertório do show é o novo disco da banda, que dá nome à turnê e traz letras mais elaboradas do que as de 30 anos atrás – soaria estranho e anacrônico, afinal, um grupo de sessentões insistir em temas como as dificuldades de virar adulto.



Menos gritos



Contudo, a sonoridade punk da banda continua a mesma. Com menos gritos e mais poesia, as faixas de “Supercharged” transitam por dramas pessoais de alguém abatido e inconformado com o rumo tomado pela própria vida.



Algumas letras trazem uma avaliação sóbria do passado e outras expõem as mais profundas consternações, como em “The fall guy”, quando o narrador confessa nunca ter estado bem por ter engolido sempre o próprio orgulho.



Em “Light it up”, a banda recorre a uma ironia sutil ao dizer que “de Prometeu a Armagedom, estamos no caminho certo (no original: ‘Prometheus to Armageddon, we’re right on track’)”. E, em “Make it all right”, o grupo mostra que não tem coração de pedra. A balada romântica – com guitarras distorcidas, porque é uma banda de punk rock, afinal – é uma declaração de amor simples, mas sincera.



“Supercharged” conta ainda com uma homenagem ao Brasil, algo que o vocalista Dexter Holland já vinha anunciando desde 2022, quando disse que estava escrevendo uma música para o país. A canção é “Come to Brazil” e deve ser tocada em momento apoteótico do show.



“Come to Brazil”



Produzida por Bob Rock, que já trabalhou com Metallica, Mötley Crüe e Aerosmith; “Come to Brazil” conta com andamento extremamente rápido e guitarras distorcidas, e fala sobre como os fãs brasileiros não se cansam do The Offspring.“Não importa quantas vezes viemos, porque eles querem que voltemos do mesmo jeito, e os voos são longos, mas eles não vão parar até que venhamos ao Brasil”, canta Holland.



A música faz referências às praias do país, ao Cristo Redentor, à Amazônia e à caipirinha. E inclui a declaração “Todos os nossos fãs são realmente ótimos, mas os do Brasil, esses sim, são os melhores”. E, por fim, arrisca um “Olê, olê, olê, olá” instrumental.



Essas músicas estarão no repertório desta noite, divulgado pela banda. Dos clássicos, estão garantidos “The kids aren’t alright”, “Why don’t you get a job”, “You’re gonna go far, kid” e “Pretty fly (for a white guy)”. Estes, sim, sobre jovens adultos raivosos contra tudo e contra todos.



Depois de BH, a banda segue para o Rio de Janeiro (6/3), São Paulo (8/3), Curitiba (9/3) e Porto Alegre (11/3). Os ingressos para todas as apresentações – incluindo a de hoje – estão à venda. No show desta noite, os australianos Amyl and The Sniffers vão ficar responsáveis pela abertura.



“THE OFFSPRING: SUPERCHARGED WORLDWIDE IN ’25”



Show da banda The Offspring. Nesta quarta-feira (5/3), a partir das 19h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos a R$ 390 (arquibancada/inteira) e R$ 690 (pista/inteira), à venda na bilheteria e pelo Eventim. Mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, a pessoa paga 60% do valor da inteira. Mais informações: (31) 98105-2735.

Fãs da banda norte-americana de punk rock curtem o show no festival Rock en Seine, nos arredores de Paris, em agosto de 2024 Anna KURTH 24/8/2024 / AFP

FAIXA A FAIXA

Confira o setlist previsto para o show de hoje

. “Ok, but this is the last time”



. “The kids aren’t alright”



. “You’re gonna go far, kid”



. “Come to Brazil”



. “Pretty fly (for a white guy)”



. “Why don’t you get a job”



. “Light it up”



. “Want you bad”



. “Gone away”



. “Looking out for #1”



. “Hit that”



. “Original prankster”



. “The fall guy”



. “All I want”



. “Staring at the sun”



. “Make it all right”



. “(Can't get my) Head around you”



. “Let the bad times roll”



. “Half-truism”



. “Truth in fictio”



. “Slim pickens does the right thing and rides the bomb to hell”



. “Americana”



. “Million miles away”



. “Coming for you”



. “She's got issues”



. “No brakes”



. “Can't repeat”



. “The meaning of life”



. “Spare me the details”



. “Have you ever”