Leia a íntegra do discurso que Walter Salles faria (e perdeu) no Oscar

O jornalista Rodrigo Salem, especialista em cinema, divulgou a íntegra das notas escritas pelo diretor Walter Salles para seu discurso de agradecimento ao Oscar de Melhor Filme Internacional, dado a 'Ainda estou aqui' no último domingo (2/3), durante cerimônia realizada em Los Angeles.



Em entrevista nesta segunda-feira (3/3), o cineasta explicou que não encontrou as notas e subiu ao palco segurando os óculos. “Ditadura nunca mais!”, afirmava ele na primeira versão do discurso. A seguir, leia a íntegra do texto:



“Obrigado, em nome do cinema brasileiro.



Agradeço à Academia por reconhecer a história de uma mulher que, diante de uma tragédia causada por uma ditadura militar, optou por resistir para proteger sua família. Em um tempo em que tais regimes estão se tornando cada vez menos abstratos, dedico este prêmio a Eunice Paiva e a todas as mães que, diante de tamanha adversidade, têm a coragem de resistir. Que nos ensinam a lutar sem perder a capacidade de sorrir, mesmo quando elas se sentem frágeis.



Este prêmio pertence a duas mulheres extraordinárias: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Elas não apenas elevaram nosso filme, mas representam o fato de que a arte resistiu no Brasil.



Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco... Obrigado a todos, em nome do cinema brasileiro e latino-americano. Viva a democracia. Ditadura nunca mais!”.