Imóvel de 'Ainda estou aqui' vai virar Casa do Cinema Brasileiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais nesta segunda-feira (3/3) para anunciar que o imóvel utilizado em "Ainda estou aqui" como casa da família Paiva será transformado em Casa do Cinema Brasileiro. A residência utilizada nas gravações fica na Rua Roquete Pinto, número 7, bairro da Urca.

No X, Paes informou que "será publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme 'Ainda estou aqui' na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação".

Hoje sairá publicado em Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio que decidimos comprar/desapropriar e transformar o imóvel do filme “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro. Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em… pic.twitter.com/LujdMtDEjM — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 3, 2025







"Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela - Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O público ainda poderá conhecer a história do Brasil no Oscar em exposições interativas", continuou o prefeito.







O local também vai abrigar a nova sede da Rio Film Commission, estimulando mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais. "E pra não deixar dúvidas: a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui?", sugeriu Paes.

