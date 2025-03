Dilma celebra Oscar e destaca trabalho da Comissão Nacional da Verdade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como banco do Brics, comemorou o Oscar de melhor filme internacional para "Ainda Estou Aqui" e citou a importância da Comissão Nacional da Verdade para que a história de Eunice Paiva fosse contada.

"É motivo de orgulho saber que a história de Rubens Paiva e de sua família -especialmente a busca incansável de Eunice Paiva pela verdade e pela justiça - pode ser contada graças ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que criei durante meu governo para investigar os crimes", disse na madrugada desta segunda-feira (3).

Para Dilma, o Oscar para o filme do diretor Walter Salles é um reconhecimento da cultura brasileira e uma homenagem ao cinema nacional. Em publicação nas redes sociais, a ex-presidente citou Salles e as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretam Eunice no filme, além do ator Selton Mello, o Rubens Paiva na obra.

"Trata-se de uma vitória internacional histórica, que honra a todos os que se foram, assim como reverencia aqueles que ainda estão aqui, defendendo a democracia e combatendo o fascismo".

O escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice, já declarou que as informações levantadas pela Comissão Nacional da Verdade possibilitaram a publicação do livro "Ainda Estou Aqui", base do filme.

"E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória", disse.

Em artigo publicado na Folha, ele afirmou que a mãe chegou a ver os resultados da Comissão Nacional da Verdade, mas talvez não tenha registrado.

"Carregava o fardo do Alzheimer havia mais de quinze anos e morreu justamente no dia 13 de dezembro, nos cinquenta anos do AI-5", escreveu.

A comissão analisou violações aos direitos humanos ocorridas na ditadura militar (1964-1985).

